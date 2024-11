Dana reprova ranking sem Jon Jones no topo e volta a flertar com uso de inteligência artificial

A mais recente atualização do ranking do UFC divulgada pela própria empresa nesta terça-feira (19) não agradou em nada Dana White. Tanto que o presidente da companhia escancarou sua insatisfação ao reclamar de forma pública. Revoltado pelo fato de Jon Jones, campeão dos pesados, não ser o primeiro colocado na tabela de classificação peso-por-peso da liga, o cartola pediu ajuda para Mark Zuckerberg, CEO da Meta e fã do Ultimate, no intuito de melhorar o sistema de avaliação.

Apesar do ranking ser oficial do UFC, quem o define é um grupo de jornalistas especializados. Inclusive, tais membros vem irritando Dana por discordar dele sobre 'Bones' ser ou não o lutador número um peso-por-peso da atualidade. Sempre que pode, o presidente da organização afirma que o atleta é quem deveria liderar a seleta tabela de classificação composta pelos melhores atletas envolvendo todas as categorias.

Contudo, Jones, que nocauteou Stipe Miocic na luta principal do UFC 309, show realizado no último sábado (16), em Nova York (EUA), seguiu fora do topo do ranking peso-por-peso. Com o triunfo, o americano só subiu um degrau na listagem, ou seja, saiu do terceiro para o segundo posto. Inconformado, Dana classificou os jornalistas responsáveis pelos rankings com um termo nada amigável e reforçou a intenção de substituí-los por inteligência artificial, solicitando que Zuckerberg agilize o processo.