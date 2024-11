Whindersson Nunes brinca com sarrada de rival e sugere cachê de quase R$ 3 milhões

Na noite da última sexta-feira (15), Whindersson Nunes subiu mais uma vez no ringue de boxe e acabou derrotado pelo pugilista indiano Neeraj Goyat. O que mais chamou a atenção do público no combate, no entanto, foi uma inusitada cena protagonizada pelo boxeador e o youtuber: uma 'sarrada' aplicada pelo indiano no comediante brasileiro, que rapidamente virou motivo de piada nas redes sociais (veja abaixo). Acostumado com o mundo da internet, o piauiense parece ter levado as brincadeiras de forma bem-humorada.

Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Whindersson evitou 'cair na pilha' das provocações por ter levado uma 'sarrada' e entrou na brincadeira. De quebra, o humorista brasileiro ainda aproveitou para revelar seu suposto cachê na luta contra Goyat. De acordo com o piauiense, ele teria recebido 500 mil dólares (cerca de R$ 2,9 milhões) pela sua participação no card do evento liderado pela disputa entre Jake Paul e Mike Tyson, vencida pelo primeiro, no Texas (EUA), na última sexta-feira.

"Passar por uma palhaçada dessas por 500 mil dólares nunca mais", brincou Whindersson.