Viviane Araújo vence duelo verde-amarelo contra Karine Killer no UFC 309

A luta

Com boa movimentação no cage, Vivi conseguiu conter o ímpeto da compatriota no primeiro round e, de quebra, acertar bons golpes de encontro. Por sua vez, Karine encontrou dificuldades para encontrar a distância correta ao andar para frente. Mesmo assim, Killer conseguiu balançar a rival nos segundos finais com potentes golpes.

O segundo assalto foi extremamente movimentado, com as duas lutadoras brasileiras dando um show de técnica no chão. Depois de ficarem na trocação nos primeiros dois minutos, as duas foram para o solo e trocaram posições de perigo, com direito a tentativas de finalização, até o fim do assalto.

No início da terceira e última etapa, as brasileiras mais uma vez deram um show de técnica no jiu-jitsu, trocando posições de vantagem. De volta à luta em pé, Vivi mostrou experiência e mais gás para levar a melhor na troca de golpes, principalmente pegando sua oponente com ataques de encontro.

Confira os resultados do UFC 309:

Viviane Araújo venceu Karine Killer por decisão unânime dos juízes;

Mauricio Ruffy venceu James Llontop por decisão unânime dos juízes;

Marcus McGhee venceu Jonathan Martinez por decisão unânime dos juízes;

Jim Miller venceu Damon Jackson por finalização;

David Onama venceu Roberto Romero por decisão unânime dos juízes;

Marcin Tybura venceu Jhonata Diniz por nocaute técnico (interrupção médica);

Ramiz Brahimaj venceu Mickey Gall por nocaute;

Oban Elliot venceu Bassil Hafez por nocaute;

Eduarda Ronda venceu Veronica Hardy por decisão unânime dos juízes.