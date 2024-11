Sob olhares de Trump, Maurício Ruffy derrota Goku peruano no UFC 309

A luta

O brasileiro começou o combate de estudando bastante o rival, com tranquilidade e sem desperdicar golpes. Mesmo com menos volume, Ruffy foi mais preciso e aplicou os melhores ataques.

Valente, o peruano caminhava para frente para tentar encurralar o atleta da Fighting Nerds. Porém, a movimentação e precisão nos golpes do brasileiro atrapalhavam os planos de Llontop. Em um desses ataques, com um cruzado de baixo para cima, Ruffy levou o rival à knockdown, levantando a torcida. Mesmo machucado, James se recuperou e seguiu sendo castigado por Maurício na trocação até o fim do assalto.

Alertado pelo corner da necessidade de vencer por nocaute ou finalização, Llontop partiu para cima com ainda mais senso de urgência no terceiro round, mesmo com o olho esquerdo quase fechado pelos golpes do brasileiro. Já Ruffy, sem pressa, manteve o mesmo ritmo tranquilo, aproveitando os erros do adversário para atingi-lo com ataques de encontro. Na base do coração e do volume de golpes, o peruano equilibrou a disputa e pode ter 'roubado' o último assalto.

Confira os resultados do UFC 309:

Mauricio Ruffy venceu James Llontop por decisão unânime dos juízes;

Marcus McGhee venceu Jonathan Martinez por decisão unânime dos juízes;

Jim Miller venceu Damon Jackson por finalização;

David Onama venceu Roberto Romero por decisão unânime dos juízes;

Marcin Tybura venceu Jhonata Diniz por nocaute técnico (interrupção médica);

Ramiz Brahimaj venceu Mickey Gall por nocaute;

Oban Elliot venceu Bassil Hafez por nocaute;

Eduarda Ronda venceu Veronica Hardy por decisão unânime dos juízes.