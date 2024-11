Vítima de fake news, Charles Do Bronx tranquiliza fãs antes do UFC 309

A situação, apesar de incômoda, não parece ter abalado o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate. Em entrevista exclusiva a reportagem da Ag Fight (clique aqui), Charles Do Bronx admitiu que, a priori, chegou a se assustar com a possibilidade da sua revanche contra Michael Chandler ser retirada do card do UFC 309, mas tratou de tranquilizar os fãs e garantir que está tudo certo para subir no octógono mais famoso do mundo neste sábado.

"Lógico, sempre dá um pouco de susto. Até brinquei com o Diego. A galera fica soltando muito isso (fake news). Aí os lutadores já vão no hype também, a galera bomba nisso. Nas entrevistas me perguntaram sobre e falava: 'Eu sei que estou pronto, estou indo, espero que ele esteja bem'. Mas a galera sempre solta essas coisas, que eu machuquei, ou que alguém machucou. É meio loucura. É mais pelo hype", ponderou Charles.

Rivais 'perdoados'

O fato da 'fake news' ter sido seguida de uma enxurrada de ofertas vindas de rivais de olho em potencialmente ocupar sua vaga no card do UFC 309, como foi o caso de Dustin Poirier e Renato Moicano, também não parece ter afetado Do Bronx. Com mais de uma década de serviços prestados ao maior evento de MMA do planeta, o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' sabe como funcionam os bastidores do Ultimate e diz entender a atitude de seus colegas.

"Tenho que dar risada (dos lutadores pedindo a vaga). Fico contente com isso, todo mundo está aqui para luta, sabemos da importância do momento. Às vezes cai (a luta) e ninguém sabe se é verdade ou mentira. Aí o cara já fala: 'Opa, estou aqui'. Lógico, porque às vezes o UFC está ali e pensa: 'O fulano se ofereceu, vamos colocar esse aí'. Se você fica quieto e não fala nada, passa despercebido. A galera sempre está falando, é importante", concluiu.

Segundo colocado no ranking peso-leve do Ultimate, Charles Do Bronx subirá no octógono do UFC 309, neste sábado, com a missão de derrotar Michael Chandler mais uma vez e, com isso, se colocar novamente na corrida por uma nova disputa de cinturão na categoria. Na luta principal do show, o campeão peso-pesado Jon Jones coloca seu título em jogo contra o veterano Stipe Miocic.