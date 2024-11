UFC 309: Jhonata Diniz analisa diferenças entre Tybura e Lewis após troca "frustrante" de rivais

"Foi muito frustrante porque quando falaram que eu ia lutar com o Derrick Lewis foi muito legal - ele é um nome muito forte, com uma história sólida dentro do evento. E quando a luta caiu, foi muito frustrante. Mas a organização foi muito rápida para poder remarcar: a luta caiu às 22 horas e 22h40 eu já tinha adversário, local, tudo certinho para a gente poder fazer essa próxima luta. Então, eu nem tive tempo de chorar as pitangas por essa luta ter caído. A luta caiu na sexta-feira à noite e no sábado a gente já voltou a treinar, voltou a fazer estratégia para essa próxima luta e se preparar para esse combate no UFC 309", contou Diniz.

Mudança na estratégia

Mesmo com pouco tempo para se preparar para o novo rival, Jhonata e sua equipe estudaram o jogo de Tybura e fizeram mudanças necessárias na estratégia do paranaense para o combate deste sábado. O polonês, vale lembrar, possui um bom desempenho na luta agarrada, ao contrário de Derrick Lewis, que tem predileção pela trocação e imenso poder de nocaute.

"Foram feitos alguns ajustes que precisava em questão de estratégia do Derrick Lewis para o Tybura. O Derrick Lewis é um cara que joga mais plantado, o Tybura se movimenta um pouco mais, trabalha no jogo agarrado, trabalha muito bem a grade. O Tybura é uma luta não tão perigosa como o Derrick Lewis, mas mais difícil de ser feita. Ele é um atleta mais completo, tem mais recurso, eu tenho que tomar mais cuidado com algumas coisas. Mas, em contrapartida, também não é aquele cara que traz aquele perigo de mão. Com certeza, a gente vai respeitar porque peso-pesado entrou a mão, cai, independentemente de quem seja do outro lado", afirmou.

Depois de construir uma carreira de respeito no kickboxing, Jhonata Diniz migrou para o MMA e, até o momento, vem tendo sucesso, assim como ocorreu com seu compatriota Alex Poatan, atual campeão meio-pesado do UFC. Nas artes marciais mistas, o peso-pesado paranaense segue invicto, com um cartel de oito vitórias no mesmo número de lutas disputadas. Pelo Ultimate já são dois triunfos, sobre Austen Lane, por nocaute, na sua estreia na organização, e por pontos contra Karl Williams, em agosto deste ano.