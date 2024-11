Maurício Ruffy abraça comparação com Conor McGregor no UFC

Sensação do Brasil no UFC, Maurício Ruffy está preparado para fazer sua segunda luta no octógono mais famoso do mundo e visa impressionar novamente. Neste sábado (16), em Nova York (EUA), o representante da academia 'Fighting Nerds' encara James Llontop pelo peso-leve (70 kg) e mostra confiança. Tanto que o atleta, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, abraçou a comparação com Conor McGregor.

E a posição adotada por Maurício não veio do nada. Em sua estreia no UFC, realizada em maio, o brasileiro ignorou a pressão e nocauteou Jamie Mullarkey no primeiro round. Inclusive, o atleta impressionou tanto, que foi elogiado por Dana White, presidente da companhia, e comparado por parte dos fãs e especialistas com o astro irlandês do Ultimate.