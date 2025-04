Talita Alencar revela como rebateu provocação de rival durante luta no UFC: "Foi amassada"

No último sábado (5), Talita Alencar abriu o card do UFC Vegas 105, em confronto diante de Vanessa Demopoulos. Com um jiu-jitsu afiado, a brasileira não deu brechas para a rival, dominando os três rounds do combate. O desempenho irretocável dentro do octógono pode ter sido fruto de uma 'motivação extra' provocada pela própria oponente, conforme a faixa-preta revelou. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a peso-palha (52 kg) do Maranhão explicou que utilizou as provocações da americana pré-luta como combustível.

Experiente, Talita já estava atenta para possíveis trocas de farpas antes do confronto. E foi exatamente isso que ocorreu no dia anterior ao show, durante a pesagem oficial. Frente a frente no palco para uma última encarada, Demopoulos provocou a brasileira. A alfinetada, porém, acabou custando caro para a americana, que pagou pelas palavras dentro do octógono, com direito a réplica de Alencar durante o combate entre as duas.

"Ela falou muita besteira (antes da luta). Então pensei: 'Vou falar alguma coisa qualquer hora' (na luta). A gente estava preparado, sabia que ela gosta muito de se mostrar, de estar na frente das câmeras, ser o centro das atenções. Então já esperava que ela falasse alguma coisa. Não tenho por quê estar respondendo (provocações) mais. Quando mais nova, era realmente a 'Problem Child' (risos), mas agora só dentro do cage. A gente estava esperando que ela falasse sim um pouco de m***. Então teve uma hora no terceiro round que estava amassando ela e falei: 'Quem vai falar besteira agora? Cadê? Fala m*** agora!' E 'bum, bum' (risos). Foi naquela hora que eu descontei, levei um pouquinho na emoção. Não teve nem como falar, ela foi amassada três rounds", revelou Talita.