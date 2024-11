Conor McGregor nega acusação de abuso sexual em depoimento à Justiça

Conor McGregor não luta desde 2021, mas segue sendo protagonista de polêmicas em casos envolvendo até a Justiça. Acusado de ter praticado abuso sexual contra uma mulher em 2018, o ex-campeão do UFC quebrou o silêncio. Na última quarta-feira (13), na Irlanda, 'The Notorious' compareceu ao tribunal para o sexto dia de julgamento do caso e negou de forma veemente as acusações. A informação foi divulgada pelo site 'The Irish Mirror'.

Tudo começou quando Nikita Hand veio a público, declarando que o lutador abusou sexualmente dela em um quarto de hotel na Irlanda. Em seu depoimento no julgamento, a mulher alegou que McGregor e seu amigo fizeram sexo com ela e com sua amiga contra a vontade delas, em diferentes momentos do dia, enquanto ela estava intoxicada por conta do uso de álcool e cocaína após uma festa de trabalho. A mulher relembrou o suposto episódio, dizendo que Conor tirou suas roupas à força e se inseriu nela, enquanto ela o empurrava e o mordia, antes de desistir.

Por sua vez, o ex-campeão do UFC apresentou uma versão completamente diferente do processo movido por Nikita aos jurados. 'Notorious' admitiu que houve sexo, mas consensual entre as partes e revelou que ficou chocado com a acusação. Em seu depoimento, McGregor apontou que a mulher o seguiu até o banheiro do estabelecimento e fez avanços sexuais, culminando em sexo oral nele e consensual depois. O lutador confirmou que levou Hand, a amiga dela e seu amigo a um hotel, mas negou a acusação de estupro. O amigo de Conor também negou a alegação contra ele.