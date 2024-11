Denise Gomes exalta vitória contra ex-desafiante ao título no UFC Vegas 100: "Divisor de águas"

Antes de entrar em ação no último sábado (9), no UFC Vegas 100, Denise Gomes definiu o confronto diante de Karolina Kowalkiewicz como a luta mais importante de sua carreira. Com um desempenho maduro, a jovem brasileira desbancou a ex-desafiante ao cinturão dos palhas (52 kg) no duelo de gerações travado no octógono montado no 'Apex'. Agora, com mais um resultado positivo no cartel, a atleta elege o mais recente triunfo como um divisor de águas em sua carreira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Denise afirmou que sente que passou um recado para as demais integrantes do peso-palha com sua vitória sobre Kowalkiewicz. Agora são quatro triunfos nas últimas cinco aparições da brasileira no UFC - retrospecto que pode lhe garantir uma vaga no top 15 da categoria na próxima atualização do ranking da organização.

"Mais uma vitória, mais 1% que faz total diferença na minha carreira. Todas vitórias são importantes, mas essa daí também é um divisor de águas, pessoal e profissionalmente. (Essa vitória) me faz mais experiente, a gente busca isso. Sou nova na parada. Mas agora já tenho essa experiência de lutar e treinar com meninas duras. Isso me coloca em um lugar na carreira em que elas (adversárias) vão passar a me temer", destacou a jovem gaúcha.