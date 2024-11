Carlos Prates nega marmelada em vitória contra Neil Magny e desafia críticos

Carlos Prates deu mais um show no UFC. Na luta principal da edição 'Vegas 100', realizada no último sábado (9), o brasileiro 'apagou' Neil Magny no final do primeiro round, emplacando a quarta vitória na organização, sendo todas por nocaute e rendendo bônus de 'Performance'. Contudo, parte dos fãs estranhou o desfecho do combate e até questionou a legitimidade do resultado. Ciente da polêmica em torno do golpe que definiu o duelo, o atleta se defendeu.

Na reta final do primeiro round, Carlos caçou o americano e o encurralou na grade. Em casa na trocação, o brasileiro lançou um direto que fez Magny cair desacordado. O golpe aplicado por 'The Nightmare' foi tão rápido e difícil de ser visto, que levou uma parcela dos fãs a acusar o veterano de ter simulado o nocaute para desistir da luta.

Contudo, o replay em câmera lenta exibido pela transmissão oficial do UFC mostrou que o ataque de Prates acertou a têmpora de Magny. Surpreso com a teoria criada por parte dos fãs, o brasileiro desafiou os críticos a receberem o mesmo golpe e saírem ilesos. Especialista em trocação, o atleta frisou que essa não foi a primeira vez que os adversários sofreram com seu poder.