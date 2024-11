Saiba como assistir o UFC Vegas 100, card liderado por Carlos Prates vs Neil Magny

Depois de dois eventos seguidos fora dos Estados Unidos, o Ultimate volta a Las Vegas (EUA), neste sábado (9), para promover mais uma edição. Liderado pelo duelo entre os meio-médios (77 kg) Carlos Prates e Neil Magny, o UFC Vegas 100 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18 horas (horário de Brasília). O canal Band também transmite o card principal.

Contratado via 'Contender Series' em 2023, o brasileiro Carlos Prates iniciou sua trajetória no maior evento de MMA do mundo de forma promissora. Desde sua estreia no Ultimate, em fevereiro deste ano, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' venceu os três combates que disputou no octógono, todos por nocaute.

Por causa do bom retrospecto, Prates foi recompensado com sua primeira luta principal em um evento do UFC. O brasileiro terá pela frente um rival de larga experiência no octógono mais famoso do mundo: Neil Magny, que atua na organização desde 2013. Em caso de vitória, Carlos deve garantir uma vaga no ranking dos meio-médios, já que o americano ocupa a 15ª colocação na lista neste momento.