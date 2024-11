Elizeu Capoeira nocauteia em 75 segundos e encerra invencibilidade de rival no UFC Vegas 100

Na semana da luta do UFC Vegas 100, Elizeu Zaleski viu seu oponente mudar de última hora. E o novo adversário seria o estreante Zach Scroggin, estreante no Ultimate e invicto no MMA profissional. Apesar das credenciais do rival, o brasileiro antecipou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que o considerava "mediano em tudo". E a análise de 'Capoeira' passou a fazer ainda mais sentido neste sábado (9). Afinal de contas, o atleta da 'CM System' não tomou conhecimento do rival e atropelou o americano, precisando apenas de 75 segundos para nocautear e liquidar a fatura.

A experiência do veterano brasileiro falou mais alto. Com um jogo agressivo desde o princípio, Capoeira abalou Scroggin com boas sequência de boxe e acuou o adversário contra a grade. O triunfo por nocaute técnico colocou um ponto final em uma sequência de dois confrontos sem vencer no octógono mais famoso do mundo - com uma derrota e um empate nas últimas aparições. Além da sobrevida na empresa, Elizeu agora volta a sonhar com uma vaga no top 15 dos meio-médios (77 kg).

"Muito feliz, só tenho a agradecer ao Zach por aceitar essa luta. Independentemente de peso ou não, ele foi homem de aceitar sabendo do risco. Estou feliz demais e pronto para a próxima. Muito diferente, até no tamanho, maior envergadura e altura. Mas a gente fez um estudo, chegamos aqui em Las Vegas na terça. Estudamos o oponente pelo celular de última hora, mas deu tudo certo (risos). Dez anos já aqui no UFC, é uma honra fazer parte da maior organização de MMA do mundo. Já pedi vários atletas, é difícil alguém me dar um rival no top 5, então estou aberto a qualquer tipo de negociação", declarou Capoeira, ainda no octógono, logo após vencer a luta.