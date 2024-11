Dana White ignora aposentadorias e aposta que vencedor de Jones vs Miocic enfrentará Aspinall

Se depender de Dana White, o vencedor da luta entre Jon Jones e Stipe Miocic não irá se aposentar do MMA. Os veteranos vão entrar em ação no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), na luta principal do UFC 309, que vale o cinturão linear do peso-pesado. Como Tom Aspinall, dono do título interino da categoria, aguarda o desenrolar do duelo, o presidente da companhia já escancarou seu desejo de vê-lo enfrentar qualquer uma das lendas do esporte na sequência.

E a posição de Dana sobre o futuro do peso-pesado também é a de parte da comunidade do MMA. Inclusive, ela se explica. Pelo fato do britânico ser o campeão interino da categoria, tal status lhe garantiria a luta pelo título linear em busca de se tornar o verdadeiro número um dela. Não à toa, o lutador constantemente provoca os americanos na clara tentativa de atraí-los para o possível confronto.

Contudo, Jon, campeão linear dos pesados, flertou com a ideia de se aposentar após o compromisso e revelou que, se continuar lutando, poderia enfrentar Alex Pereira e não o britânico. Quanto a Stipe, de 42 anos e que não luta desde 2021, tudo indica que deve parar de lutar depois do evento. De todo modo, Dana, anteriormente, garantiu que, se o vencedor do duelo seguir competindo, terá que lidar com Aspinall.