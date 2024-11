Colby Covington revela que se ofereceu para salvar o UFC 310 em dezembro

Derrotado por Leon Edwards no final de 2023, Colby Covington se mostra ávido por voltar a competir. Inclusive, o 'bad boy' apresentou uma proposta para o UFC. Com Belal Muhammad, campeão dos meio-médios (77 kg) fora de ação por conta de uma infecção óssea no pé, 'Chaos' revelou que se colocou à disposição da empresa para enfrentar Shavkat Rakhmonov na luta principal da edição de número 310, programada para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

De acordo com Covington, sua iniciativa teve como intenção salvar o UFC 310 que, até o momento, com a ausência de 'Remember The Name', segue sem ter um 'main event'. Disposto a ajudar a organização, o ex-campeão interino dos meio-médios topou assumir o risco de enfrentar um lutador temido e invicto no MMA sem ter o devido tempo de preparação para a luta. Contudo, o americano deu a entender que sua proposta não foi aceita pela organização por ela já ter encontrado um substituto de peso para Belal.

"Eu me ofereci. Eu estava disposto a assumir a responsabilidade. Adoraria salvar o evento e fazer um bom show para os fãs. O UFC precisa de uma mega luta. Isso não é uma mega luta, mas o UFC precisa de alguém que coloque bundas nos assentos e entretenha as pessoas, então eu estava animado. Eu queria a luta e pedi por ela, mas acho que o UFC tem outros planos", declarou o lutador em entrevista à 'Submission Radio'.