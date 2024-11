Renato Moicano se coloca à disposição para substituir Charles Do Bronx ou Michael Chandler no UFC 309

Renato Carneiro vive grande fase no UFC. Em setembro, na França, o brasileiro nocauteou Benoit Saint Denis no segundo round, emplacou a quarta vitória seguida e se consolidou na elite do peso-leve (70 kg). Visando aproveitar o momento ao máximo para seguir ativo e crescer na categoria, 'Moicano' observa atentamente Charles Oliveira e Michael Chandler, que fazem aguardada revanche no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA).

Tanto que, em sua conta oficial no 'X', o atleta já se colocou à disposição da companhia para assumir o importante compromisso, caso algum imprevisto aconteça com 'Do Bronx' ou 'Iron' e tire um deles do combate. É bem verdade que, apesar do interesse do representante da 'American Top Team', a luta envolvendo os tops do peso-leve, até o momento, segue intacta.

De qualquer forma, 'Moicano' já adiantou que, para encarar o compatriota ou o americano no UFC 309, aceitaria entrar em ação com poucos dias para o evento acontecer e sem ter feito um camp de treinamento adequado para a grandeza do hipotético duelo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o brasileiro se mostrou aberto a encarar Chandler.