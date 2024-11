Boxe: Bia Ferreira tem primeira defesa de cinturão marcada para dezembro, em Mônaco

Após a conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris em agosto deste ano, Beatriz Ferreira voltou suas atenções 100% para o boxe profissional. E depois de fazer história e conquistar o cinturão vago do peso-leve (até 61kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF), em abril desta temporada, a pugilista baiana já sabe quando voltará a subir nos ringues. No dia 14 de dezembro, a brasileira mede forças contra a francesa Licia Boudersa, em confronto com sede em Monte Carlo, Mônaco.

O combate foi anunciado pela promotora 'Matchroom Boxing' e divulgado pela pugilista francesa nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O confronto marca a tentativa de primeira defesa de título de Beatriz, que segue invicta no boxe profissional, com um cartel de 5-0, com direito a dois triunfos via nocaute. Por sua vez, Boudersa detém um currículo mais extenso, com um histórico de 23 vitórias, duas derrotas e dois empates.

Foco total no boxe profissional

Bia Ferreira é dona de duas medalhas olímpicas. Em 2020, em Tóquio, 'bateu na trave' e faturou a prata. No ciclo seguinte, em Paris, chegou até as semis e ficou com o bronze. Sem conseguir consolidar o sonho do ouro, a brasileira já anunciou que sua trajetória no boxe amador chegou ao fim e que não participará dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Desta forma, aos 31 anos de idade, a pugilista baiana focará 100% daqui em diante na consolidação de seu legado também no boxe profissional.