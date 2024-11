Treinador coloca Chimaev no mesmo patamar que Khabib e Makhachev

Desde sua estreia no UFC, Khamzat Chimaev desponta como uma das grandes apostas de futura estrela do MMA mundial. O retrospecto invicto e as performances dominantes, com direito a duas vitórias sobre ex-campeões da liga nas suas mais recentes lutas, confirmam o status atribuído ao russo, que, mesmo sem ainda ter conquistado um cinturão do Ultimate, já é comparado a colegas consagrados, como é o caso dos seus compatriotas Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev.

Para Javier Mendez, líder da academia 'AKA' (American Kickboxing Academy) e treinador de Khabib e Islam, Khamzat Chimaev já se encontra inclusive no mesmo patamar dos seus pupilos, ainda que os três sejam lutadores de características diferentes. A avaliação do renomado profissional serve como um elogio e tanto para 'Borz', uma vez que Nurmagomedov e Makhachev são amplamente reconhecidos como dois dos maiores lutadores de sua geração e já se sagraram campeões peso-leve (70 kg) do UFC.

"Eu acho que eles estão no mesmo nível, mas eles são diferentes (estilos). Eles não são o mesmo lutador, são diferentes, assim como Khabib e Islam - eles são do mesmo nível, mas são diferentes, e Khamzat é diferente", afirmou Javier Mendez, em entrevista ao canal 'Red Corner MMA', do Youtube.