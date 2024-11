Wanderlei Silva é o convidado na estreia do programa de Werdum e Kéfera

Os fãs do esporte ganharão uma nova opção entretenimento para se inteirarem sobre os bastidores e as histórias do mundo das lutas. No próximo dia 11 de novembro, o primeiro episódio do 'Papo Cruzado' irá ao ar no canal 'Combate', às 19 horas (horário de Brasília). O programa, que será comandado pelo ex-campeão do UFC Fabrício Werdum e pela atriz e influenciadora Kéfera Buchmann, terá como convidado de estreia o curitibano Wanderlei Silva, lenda do MMA mundial.

Ex-campeão do PRIDE, Wanderlei viveu o auge de sua carreira no Japão, onde se tornou um verdadeiro ícone das artes marciais. No programa de estreia do 'Papo Cruzado', o 'Cachorro Louco' conversará com Werdum e Kéfera sobre a idolatria dos japoneses pelos lutadores brasileiros de MMA que fizeram história no país asiático, como ele.

Como assistir

Uma coprodução do canal Combate com a Mixer Filmes, o Papo Cruzado contará com 20 episódios na primeira temporada. O programa será exibido semanalmente, sempre às segundas-feiras no Combate, com reprises às sextas-feiras no Sportv 3. Todos os capítulos ficarão à disposição também 'on demand' para os assinantes do canal Globoplay.