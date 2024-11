UFC oficializa Ian Machado Garry vs Joaquin Buckley como luta principal do último evento de 2024

Com a lesão de Belal Muhammad, campeão dos meio-médios (77 kg), o UFC começou a movimentar os principais lutadores da categoria. Tanto que a companhia, por meio de suas redes sociais, oficializou Ian Machado Garry vs Joaquin Buckley como a luta principal do evento programado para acontecer no dia 14 de dezembro, na Flórida (EUA). Inclusive, o show será o último da empresa em 2024.

O combate em questão é de extrema importância para os meio-médios. De um lado, Garry está invicto no MMA e vive grande fase no UFC. Pela maior organização do esporte, o irlandês emplacou oito vitórias e, assim, alcançou a sétima colocação no ranking da categoria.

Do outro, Buckley, depois de descer do peso-médio (84 kg) para os meio-médios, não sabe o que é perder. O americano, embalado por cinco triunfos, é o número nove no ranking da divisão. Com o retrospecto dos profissionais, a tendência é que o vencedor da luta se aproxime de vez de uma eventual disputa pelo cinturão.