Emocionado, Brendson Ribeiro comemora primeira vitória no UFC: "Realizei meu sonho"

Brendson Ribeiro encerrou a má fase na carreira. No UFC Canadá, evento realizado no último sábado (2), o atleta superou Caio Machado por decisão dividida nos meio-pesados (93 kg) e, assim, venceu pela primeira vez na maior organização de MMA do mundo. Como não poderia ser diferente, 'The Gorilla' comemorou o importante resultado.

Na coletiva de imprensa pós-luta, Brendson, visivelmente emocionado, mostrou toda sua felicidade ao classificar seu primeiro triunfo no UFC como um sonho realizado. E a reação do brasileiro se explica. Após impressionar no programa Contender Series, o atleta iniciou sua caminhada na companhia de forma preocupante, perdendo os dois primeiros compromissos.

Portanto, Ribeiro precisava vencer no UFC Canadá para afastar qualquer possibilidade de ser cortado pela empresa. Mas, apesar da pressão em busca do resultado positivo, o atleta frisou que, em momento algum, chegou a duvidar da própria qualidade. É bem verdade que a vitória de Brendson se deu com certa dramaticidade. De todo modo, o triunfo veio e, agora, o lutador, empolgado, visa iniciar uma nova fase na liga.