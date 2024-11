Após cancelamento de luta, Jhonata Diniz encara top-10 dos pesados do UFC no dia 16 de novembro

Jhonata Diniz enfrentaria Derrick Lewis no último sábado (2), no Canadá, mas o americano passou mal poucas horas antes do duelo, cancelando o compromisso. Apesar do imprevisto, o brasileiro já tem novo oponente no peso-pesado do UFC. Agora, o striker vai medir forças com Marcin Tybura no evento de número 309 da empresa, programado para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). A companhia anunciou o combate durante a transmissão do seu último show.

Curiosamente, o novo cenário favoreceu o brasileiro. Antes, Jhonata teria como adversário 'The Black Beast', número 11 no ranking da divisão mais perigosa e poderosa do MMA. Com a mudança, o atleta enfrentará o polonês, nono colocado na tabela de classificação da categoria. Sendo assim, o brasileiro, fora da elite do peso, em caso de novo triunfo no UFC, vê a chance de integrar o top-10 aumentar consideravelmente.

E Diniz vai embalado para o importante confronto. O brasileiro estreou no UFC na atual temporada e venceu as duas lutas que disputou. Já Tybura, veterano do MMA, foi derrotado em sua última apresentação, mas permaneceu no top-10 do peso-pesado da empresa.