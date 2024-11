Alex Poatan descarta salvar o UFC 310 em dezembro: "Agora é descansar"

"Não, foi só para dar uma engajada mesmo. Sei que a galera gosta disso e a gente entra no clima. Mas não teve nada, nenhum contato. Todo mundo sabe o que fiz nesses últimos meses. Foram três lutas duríssimas e não tive tempo de descansar. Falei que eu ia descansar um pouco, recuperar meu corpo para voltar daquele jeito. Então, agora é descansar. Tenho muito trabalho, fazer minhas viagens, não dá para cancelar. Quero descansar um pouco. Não sei quando volto, mas dezembro não vai ser. Não sei se janeiro, fevereiro ou março. Gostaria lá para março", declarou o atleta.

Histórico de 'Poatan' em 2024

Além de campeão dos meio-pesados, Alex Pereira também ganhou a alcunha de salvador da empresa na atual temporada por conta de sua postura arrojada. Como a organização estava com dificuldade para anunciar um grandioso combate como 'main event' do UFC 300, o brasileiro e Jamahal Hill foram oficializados como protagonistas do show. Na ocasião, o renomado striker nocauteou o americano.

Em junho, Conor McGregor faria seu retorno ao UFC contra Michael Chandler, liderando o show de número 303 da companhia, mas saiu do embate por conta de uma lesão no dedo mindinho do pé. Com o desfalque, 'Poatan' e Jiri Prochazka assumiram a responsabilidade faltando pouco tempo para realização do show. Assim como no primeiro duelo, o atleta nocauteou o tcheco.

Para dar peso ao UFC 307 e atrair o interesse dos fãs, a organização decidiu escalar o brasileiro na luta principal, mas não contra Magomed Ankalaev e sim contra Khalil Rountree. No octógono, os atletas justificaram a aposta feita pela liga e protagonizaram uma verdadeira batalha. No final, Alex resistiu ao poder do americano e o nocauteou, defendendo o cinturão dos meio-pesados pela terceira vez.