Robson Conceição contesta derrota e promete dar a volta por cima no boxe

Um dos principais boxeadores do Brasil, Robson Conceição sofreu uma dura derrota. No último sábado (2), o atleta enfrentou novamente O'Shaquie Foster e, na batalha protagonizada no ringue, dessa vez, perdeu por decisão dividida. Contudo, o brasileiro discordou do resultado. De todo modo, se enganou quem pensou que 'O Brabo' ficou abalado.

Em comunicado oficial enviado à imprensa, Robson deixou claro que se sentiu prejudicado pelos juízes laterais, pois, em seu entendimento, foi claramente superior ao americano durante os 12 rounds de disputa. Na revanche, o atleta mostrou velocidade e poder no ringue, porém chegou a ser abalado por Foster e viu o mesmo crescer de produção nos rounds finais.

Como consequência do revés, 'O Brabo' viu o americano retomar o cinturão super pena (59 kg) da WBC (Conselho Mundial de Boxe). Mas, apesar da dura derrota, o brasileiro tranquilizou seus fãs e, ciente de sua dedicação e qualidade, mostrou disposição para dar a volta por cima no tradicional esporte. Inclusive, Robson, sem perder a confiança, já até projetou a realização da trilogia com Foster no futuro.