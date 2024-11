Algoz de Robson Conceição elogia brasileiro após batalha no boxe

O'Shaquie Foster prometeu recuperar o cinturão super pena (59 kg) da WBC (Conselho Mundial de Boxe) e cumpriu com sua palavra. No último sábado (2), em Nova York (EUA), o americano enfrentou Robson Conceição novamente e, dessa vez, levou a melhor por pontos na batalha disputada em 12 rounds. Feliz com o resultado, o atleta esbanjou fairplay e fez questão de enaltecer o brasileiro.

Na revanche, o atleta venceu o veterano por decisão dividida, mas teve dificuldade em lidar com a velocidade e com o poder do adversário. Como teve que se superar em ação, Foster, na entrevista pós-luta, ainda no ringue, ignorou a rivalidade com Robson e se mostrou impressionado com a qualidade e, principalmente, com a garra do mesmo.

Vale pontuar que, nos rounds finais, o americano abalou o oponente, porém não conseguiu o nocaute. Mas, de acordo com o campeão, a oportunidade desperdiçada não foi erro seu e sim mérito de Robson, que não se entregou e fez uso da experiência para sair da situação delicada. Sendo assim, Foster reconheceu o brasileiro como um boxeador de alto nível após enfrentá-lo por 24 rounds (12 em cada luta).