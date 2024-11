Saiba como assistir o UFC Canadá, show com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Depois de realizar a edição 308 em Abu Dhabi (EAU), o Ultimate volta para a América do Norte para promover o evento deste sábado (2). Com cinco representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para entrarem em ação, o UFC Canadá contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18 horas (horário de Brasília).

No card principal do UFC Canadá, os brasileiros Caio Machado e Brendson Ribeiro - ambos em busca de seus primeiros triunfos na organização - vão protagonizar um confronto 100% verde-amarelo. Com duas apresentações cada no octógono, os atletas precisam vencer para afastar o risco de serem cortados do UFC.

Já no card preliminar, os brasileiros que entrarão em ação são Rodrigo Zé Colmeia, Ariane Lipski e Pedro Munhoz. O peso-pesado encara Alexander Romanov, a peso-mosca (57 kg) pega Jasmine Jasudavicius e o peso-galo (61 kg) mede forças com Aiemann Zahabi.