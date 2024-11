Brendson Ribeiro busca usar derrota de parceiros de equipe como combustível no UFC Canadá

No último final de semana, a equipe 'Brazilian TKO' sofreu dois reveses no UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), com os 'Brunos' Blindado e Hulk. Neste sábado (2), em evento do Ultimate sediado no Canadá, o meio-pesado (93 kg) Brendson Ribeiro terá a chance de vingar as derrotas sofridas pelos colegas e recolocar a academia liderada pelo experiente André Dida no caminho das vitórias.

Para isso, o lutador brasileiro terá que superar o compatriota Caio Machado, que provavelmente contará com o apoio da torcida local, por ter vivido no país durante nove anos. Porém, o confronto verde-amarelo e o retrospecto ruim de seus parceiros de treino no último evento não parecem abalar a confiança de Brendson, que prometeu protagonizar uma guerra dentro do octógono, em busca de sua primeira vitória no UFC.

"Falei com o Blindado ontem, ele falou: 'Pensa na sua luta, foca na sua luta'. E é isso que eu vou fazer. Infelizmente, meus parceiros de treino não tiveram resultado positivo no último final de semana, mas eu vou buscar esse resultado para a gente neste final de semana. Para mim, para a minha equipe, para a minha família. Isso só me deu um gás a mais, só me deu mais vontade de chegar lá e mostrar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, do meu mestre e das pessoas que estão ao meu redor", declarou Brendson, em entrevista exclusiva à Ag Fight.