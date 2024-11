Dustin Poirier expressa interesse em enfrentar Max Holloway e Ilia Topuria no UFC

Veterano do MMA, Dustin Poirier admite estar perto da aposentadoria, mas, apaixonado por lutas, sinaliza que deve competir ao menos duas vezes no UFC. Vindo de derrota para Islam Makhachev, campeão do peso-leve (70 kg), em junho, em Nova Jersey (EUA), 'The Diamond' visa se reerguer na organização e planeja fazer isso contra estrelas do esporte como Ilia Topuria e Max Holloway.

É bem verdade que o americano, um dos atletas mais condecorados da categoria e populares do MMA, constantemente vê seu nome ligado a lutas contra Dan Hooker, Justin Gaethje, entre outros profissionais. Contudo, em sua conta oficial no 'Twitter', Poirier deixou claro sua preferência. Vale pontuar que 'The Diamond' é um velho conhecido de Holloway.

No UFC, Poirier venceu o havaiano por finalização nos penas (66 kg), em 2012, e por decisão unânime nos leves, em 2019. Já sobre Topuria, o americano o colocou em seu radar após o mesmo nocautear Holloway e expressar o interesse em subir de divisão. Como o georgiano, campeão até 66 kg da empresa, é um pugilista de elite, 'The Diamond', também dono de um boxe de alto nível, abriu as portas para o duelo.