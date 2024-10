Jamahal Hill critica performance de Ankalaev em vitória no UFC 308: "Uma droga"

No último sábado (26), no UFC 308, Magomed Ankalaev ampliou a boa fase ao derrotar Aleksandar Rakic via decisão unânime em duelo que reforçou o card principal do evento sediado em Abu Dhabi (EAU). Ainda no octógono, o russo desafiou publicamente Alex Poatan e, ao que tudo indica, pode ter garantido o tão sonhado 'title shot' - de acordo com indícios dados por Dana White durante a coletiva de imprensa após o show. Entretanto, apesar do contexto positivo, o wrestler de origem não ficou imune a críticas em sua mais recente aparição no Ultimate.

E uma delas veio de um ex-campeão da categoria: Jamahal Hill. Bastante ativo em entrevistas e nas redes sociais, o americano criticou abertamente o nível de performance apresentado por Ankalaev no UFC 308. Através de uma análise feita em seu próprio canal no Youtube, 'Sweet Dreams' reconheceu o mérito esportivo do russo, que não perde há 13 combates no Ultimate, mas ressaltou que seu confronto diante de Rakic foi "muito chato".

"Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic: puta m***, que luta chata do c***. Muito chata, galera, serei sincero sempre falando sobre lutas e foi chata. Nos mostrou falta de armas. Nem vou falar do lado do Rakic, porque ele meio que tentou e mostrou algumas das armas que tem. Mostrou falta de armas por parte do Magomed. E Rakic mostrou falta de QI de luta. Supondo que ele consiga o 'title shot' agora, dar o title shot para alguém vindo de uma performance dessas? Óbvio que ele tem o cartel e merece o title shot, mas a performance foi uma droga e eu sei que (o UFC) não gosta dele. Então, nunca se sabe", opinou Jamahal.