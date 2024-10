E o Poatan? Daniel Cormier defende premiação de Ilia Topuria como o Lutador do Ano

No último sábado (26), Ilia Topuria nocauteou Max Holloway na luta principal do UFC 308. E, além de ampliar sua invencibilidade no MMA e defender o cinturão dos pesos-penas (66 kg), o campeão entrou de vez na briga pelo posto de 'Lutador do Ano'. Seu principal concorrente é Alex Poatan que, antes do card sediado em Abu Dhabi (EAU), era apontado com unanimidade como o principal destaque da temporada. Mas Daniel Cormier, uma das vozes mais influentes do ramo, opinou que, em sua visão, 'El Matador' já superou os feitos do striker brasileiro em 2024.

Através de seu próprio canal no Youtube, o ex-lutador e atual comentarista reconheceu a ótima temporada de Poatan. No entanto, para dar seu parecer final, Cormier citou o nível de enfrentamento para justificar seu posicionamento em favor de Topuria. Afinal de contas, o georgiano naturalizado espanhol nocauteou dois dos maiores pesos-penas da história em rodadas consecutivas: Alexander Volkanovski e Max Holloway,

"A conversa sobre o Lutador do Ano parecia encerrada. O Alex Pereira era o cara, o Lutador do Ano, sem sombra de dúvidas. Esse não é (mais) o caso. Acho que essas duas vitórias (do Topuria) separadamente são tão boas quanto quaisquer outras duas vitórias que alguém pode ter, sem desrespeito ao Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree. Topuria acabou de vencer os dois melhores lutadores da geração anterior, mas que ainda estão nessa geração, porque são ambos jovens. Ele acabou de vencer dois dos melhores pesos-penas da história. Existem apenas três (GOATs dos penas) e ele venceu dois deles em um ano. Ilia Topuria é o Lutador do Ano. E, na minha opinião, não há perguntas a serem feitas. Paul Felder me disse que seria como se Alex lutasse com Jon Jones e comigo nos nossos auges e nocauteasse nós dois no mesmo ano. E sendo sincero, não sei se ele poderia ter feito isso. O Ilia acabou de fazer", opinou 'DC'.