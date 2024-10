Invicto no MMA, algoz de Victor Striker no UFC 308 desafia José Aldo: "Gerações colidem"

O evento do UFC 308, do último sábado (26), reuniu seis atletas até então invictos no MMA profissional em ação. Além das estrelas Ilia Topuria e Khamzat Chimaev, o grupo também era formado por Farid Basharat. Escalado para o card preliminar do show, o lutador nascido no Afeganistão e naturalizado inglês dominou e venceu o brasileiro Victor Striker, ampliando seu cartel na modalidade para 13-0. Embalado pela performance apresentada em Abu Dhabi (EAU) e disposto a crescer cada vez mais na categoria dos pesos-galos (61 kg), 'Ferocious', como é conhecido, desafiou uma verdadeira lenda do Ultimate para a próxima rodada: José Aldo.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o UFC 308, Basharat destacou seu interesse em se testar contra o 'Rei do Rio', ex-campeão peso-pena (66 kg) e atual número 11 do ranking até 61 kg. Apesar de exaltar o legado do brasileiro e comentar que acompanha sua carreira desde a infância, Farid, de 27 anos, esbanjou confiança projetando o hipotético confronto, opinando que se considera superior a Aldo na maioria das valências exigidas dentro de uma luta de MMA.

"No início de 2025, eu quero o 'Rei do Rio', José Aldo. Nós podemos fazer isso no Brasil, EUA, Londres, Arábia Saudita, onde quer que seja. Não importa. Se ele vencer, ele prova que pertence (ao nível) desta nova geração. Se eu vencer, ele me passa a tocha. Veremos. Gerações colidem. Assisto ele desde que tinha 11 ou 12 anos. Acho que é a luta perfeita e que faz sentido. Acho que nesse estágio da minha carreira e no estágio atual da carreira do José, eu levo vantagem na maioria dos lugares. Além da experiência e talvez poder, acho que sou melhor do que ele em todos os lugares", declarou Basharat.