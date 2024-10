Strickland reforça posto de desafiante ao título para tentar evitar furada de fila de Chimaev

Lobo pode furar a fila?

Com um cartel invicto de 14-0 no MMA profissional, Chimaev vem de, possivelmente, sua vitória mais impactante contra um oponente da elite da categoria. O momento conta a favor do wrestler que, além do mérito esportivo, é extremamente popular para um mercado de bastante interesse do UFC. Sendo assim, caso a luta entre Strickland e Dricus não esteja confirmada nos bastidores, existe, sim, uma chance do 'Lobo' furar a fila, mesmo que remota, dado o atual cenário da divisão. Não à toa, Sean decidiu se precaver e reforçar que é o próximo da fila a medir forças com 'DDP'.

Understand one thing.... I am next in line..... Its been said, its been written... January/February me and @dricusduplessis are scrapping

Go back to Chechnya and wait a few months..... wait.. sorry UAE... you're not allowed in Chechnya...But hey crypto scams while you wait

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) October 26, 2024