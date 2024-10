Blindado abre o jogo sobre crises de ansiedade e indica pausa na carreira: "Só voltarei curado"

Bruno Silva vive, de longe, seu pior momento de toda sua trajetória como lutador profissional. E a má fase foi agravada no último sábado (26), com a derrota sofrida para Ismail Naurdiev no UFC 308, sediado em Abu Dhabi (EAU). Com o novo tropeço, o brasileiro acumulou seu sexto revés nas últimas sete aparições dentro do Ultimate. Mas por trás dos números negativos, existe um drama pessoal dentro de um tema pouco debatido nos esportes de combate: a saúde mental. Em um desabafo raro nesse meio, 'Blindado' abriu o jogo, revelou que sofre com crises de ansiedade e indicou, inclusive, uma pausa na carreira para tratar adequadamente sua condição.

Momentos depois de sua derrota no UFC 308, o peso-médio (84 kg) da 'Brazilian TKO' utilizou suas redes sociais para explicar o que tem sofrido nos últimos anos (veja abaixo ou clique aqui). Vale ressaltar que Blindado já havia admitido episódios de crises de ansiedade devido à pressão de competir no Ultimate - a maior liga de MMA do mundo. Mas, ao que tudo indica, seus problemas de saúde mental não são explicados e atrelados somente a isso. Desta forma, o atleta brasileiro de 35 anos projetou que tende a se afastar temporariamente das competições até que sinta que sua condição seja tratada ou ao menos controlada ao ponto de não afetar suas performances dentro do octógono.

"Estava esperando um dia falar sobre esse assunto com uma vitória, para não ter motivo de alguém vir falar que era desculpa. Mas vou falar pelas pessoas que já passaram por isso, que têm vergonha e pelas pessoas que gostam de mim. Há alguns anos venho sofrendo no octógono, tendo crises de ansiedade muito fortes. Para quem não sabe como é, a impressão que dá é que você está morrendo afogado, você fica cansado, sem força. Tudo que queria era não estar mais ali no octógono a partir do segundo round, que foi quando veio a crise (no UFC 308). Já tem uns 4 anos que venho sofrendo com isso, mas demorei a procurar ajuda. Tem luta que é mais difícil do que a do octógono. Com nosso corpo, mente e coração. Tenho uma vida pela frente e não vou voltar a lutar desta forma. Preciso de um tempo para mim, fazer um check-up. Vocês só vão me ver no octógono quando estiver curado e bem para lutar. Porque dessa forma é muito desgastante, sofrido e me deixa muito mal", desabafou o paraibano.