Mente sã! Bruno Blindado explica como a ioga ajudou na preparação para o UFC 308

"Eu sempre treinei na minha academia, nunca gostei de ficar andando em academia dos outros, frequentando. Cada um tem seu perfil, eu não faço esse perfil, não gosto, não curto. Mas eu conversei com o Dida, e eu gosto da forma como eles me tratam. São estilos de luta diferentes. Na minha academia, o forte é a parte em pé. Lá na Bahia, no Galpão da Luta, os caras são mais oriundos do jiu-jitsu, caras que têm uma base melhor de chão", relatou Blindado, antes de completar.

"A gente conversou, eu sabia que ia ser complicado para o Dida - eu também sou um cara complicado para isso - mas o Dida (falou): 'Vai'. O Yuri (Moura), o Herrick (Kong) e o Léo (Pateira) abriram as portas para mim lá e eu fui. Foi uma experiência muito bacana. Por incrível que pareça, eu era o menor (risos). Só tinha eu de 84 (kg). Estava o Raffael (Cerqueira), o (Jailton) Malhadinho, o André (Monstro), Mario (Piazzon) - todos os caras eram grandes, era de 93 para cima. Trocamos forças, conhecimento. Porque o conhecimento não é só treino. (Tem) O conhecimento de palavras, de pensamentos, saber como o outro pensa no dia a dia da luta, no vestiário, saber que não é só você que sente medo. Foi bem bacana, os caras me receberam muito bem. Foi uma semana de aprendizado. E eu também pude passar um pouco do meu conhecimento para a galera", contou.

Veio para ficar

Na Bahia, o peso-médio encontrou uma equipe receptiva e disposta a ajudá-lo. Com a benção do seu mestre, André Dida, Blindado passou pouco tempo no 'Galpão da Luta', mas o suficiente para criar laços fortes o suficiente para fazê-lo mudar seu pensamento quanto aos intercâmbios fora da academia da qual faz parte.

"Tem lutador que passa até um ano longe da família - e ele não está errado, cada um com seu perfil. Eu não gosto, não gosto de viajar. De preferência, eu tenho que estar com meus amigos ou com a minha família. Mas eu quero fazer isso - mas no Galpão da Luta. Não pretendo ir para outra academia. Não vou falar que não vou, mas não tenho plano nenhum de ir para Las Vegas, ir na academia de fulano passar uma semana. Meu plano - se eu for de novo, que eu acho que vou - é no Galpão da Luta e apenas. Meu treinamento inteiro é na Brazilian TKO com o André Dida. Estou há dez anos com o Dida. É ali e vai ser ali. Não vou dizer para sempre porque a gente não sabe de amanhã, mas não pretendo sair da academia, espero encerrar minha carreira por ali mesmo", finalizou.

Com a missão de se recuperar e espantar o fantasma da demissão, Bruno Blindado volta à ação neste sábado, contra Ismail Naurdiev, pelo card preliminar do UFC 308, em Abu Dhabi. O evento contará ainda com a presença de grandes estrelas da companhia, como: Ilia Topuria, Max Holloway, Khamzat Chimaev, Magomed Ankalaev, Robert Whittaker, Aleksandar Rakic, entre outros.