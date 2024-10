Invictos e favoritos, Chimaev e Topuria têm teste de fogo contra ex-campeões no UFC 308

O UFC 308 deste sábado (26) é um dos cards mais aguardados e estrelados da temporada 2024. E dentre os principais astros do evento com sede em Abu Dhabi (EAU), dois destacam-se: Khamzat Chimaev e Ilia Topuria. Protagonistas das lutas principais do show, a dupla não sabe o que é perder dentro do octógono e conta com um 'hype' nas alturas. Mas apesar de invictos no MMA profissional, o 'Lobo' e 'El Matador' terão um verdadeiro teste de fogo pela frente, já que enfrentarão dois ex-campeões da organização.

Na luta principal do evento, Topuria terá pela frente Max Holloway, apontado por boa parte dos fãs e especialistas como um dos maiores, se não o maior, peso-pena (66 kg) da história do UFC. O confronto entre os dois coloca o cinturão da categoria em jogo, que atualmente pertence a Ilia. O georgiano radicado na Espanha chegou ao topo da divisão ao nocautear o também ex-campeão Alexander Volkanovski, em fevereiro deste ano. Diante de 'Blessed', 'El Matador' busca repetir a façanha neste sábado.

Já no co-main event do show, Chimaev terá a árdua missão de lidar com Robert Whittaker, um dos grandes expoentes dos pesos-médios (84 kg) da história do Ultimate. O confronto, inclusive, promete ser um duelo de estilos: o wrestling de Khamzat contra o caratê do australiano. Além disso, a luta também pode credenciar o vencedor com o almejado 'title shot'. Atualmente, o cinturão da categoria está sob posse do sul-africano Dricus du Plessis.