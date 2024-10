UFC 308: Max Holloway acusa Ilia Topuria de ser uma "cópia barata" de Conor McGregor

Neste sábado (26), Max Holloway encara Ilia Topuria na luta principal do UFC 308, em Abu Dhabi (EAU). Mas o confronto contra o georgiano radicado na Espanha, válido pelo cinturão peso-pena (66 kg) da organização, tem feito o experiente lutador havaiano lembrar de um antigo rival, o qual enfrentou há mais de uma década: Conor McGregor. Isso porque, na visão do ex-campeão, 'El Matador' tenta copiar a persona do astro irlandês.

Durante o media day do UFC 308, nesta quarta-feira (23), Holloway acusou Topuria de ser uma "cópia barata" de Conor McGregor. Para o havaiano, o atual campeão peso-pena do UFC tenta roubar características que fizeram do irlandês o maior astro do MMA em todos os tempos, com o objetivo de buscar repetir seu sucesso. Além da tentativa de imitar 'Notorious', 'Blessed' também se mostrou incomodado com seu próximo rival por ele cogitar se apropriar de uma de suas marcas registradas.

Em sua última luta, em abril deste ano, Holloway - mesmo depois de dominar as ações contra Justin Gaethje - chamou seu adversário para a trocação franca ao apontar para o centro do octógono do UFC 300, para delírio da torcida, que momentos depois presenciou um dos nocautes mais impressionantes da história recente, aplicado pelo havaiano sobre o compatriota. Agora, Topuria promete repetir o gesto do veterano na luta principal da edição 308.