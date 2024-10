Pôster do UFC 309 destaca disputa de título entre Jon Jones e Stipe Miocic; veja

Marcado para acontecer no próximo dia 16 de novembro, o UFC 309 ganhou seu pôster oficial nesta semana. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a maior organização de MMA do mundo divulgou a imagem promocional do evento que terá como atração principal a disputa pelo título peso-pesado entre Jon Jones e Stipe Miocic.

E o grande destaque do pôster oficial do UFC 309, como era de se esperar, ficou por conta exatamente do duelo pelo cinturão linear dos pesados. Na imagem, os rostos de Jones e Miocic aparecem se encarando, com a cidade de Nova York (EUA), sede do show, ao fundo, e alguns dos feitos mais importantes das carreiras dos dois astros da companhia evidenciados.

Duelo de 'GOATs'?

O confronto principal da edição 309 do Ultimate coloca frente a frente dois lutadores vistos por boa parte da comunidade do MMA como 'GOATs' (maiores de todos os tempos). Ex-soberano dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear peso-pesado do UFC, 'Bones' é considerado por muitos como o melhor lutador da história do esporte, e os números ajudam a comprovar esta tese.