Invicto no MMA, Ilia Topuria revela meta de ser campeão triplo do UFC

Ilia Topuria está no início do seu reinado no peso-pena (66 kg) do UFC, mas se comporta como uma força dominante. Neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o georgiano vai colocar o título da divisão em jogo pela primeira vez contra Max Holloway e, esbanjando confiança, já pensa além. Tanto que 'El Matador' não se vê apenas como campeão de uma categoria apenas.

Em entrevista ao canal 'UFC on TNT Sports' no 'YouTube', Topuria, ao projetar seu futuro nos esportes de combate, revelou a meta de ser campeão de três categorias diferentes na companhia. Sendo assim, o georgiano indica que, em breve, deve se aventurar no peso-leve (70 kg) e, posteriormente, nos meio-médios (77 kg).

Curiosamente, Ilia entrou em rota de colisão com Islam Makhachev e Belal Muhammad, campeões das respectivas categorias, nos últimos dias. Vale pontuar que nenhum lutador conseguiu ostentar três cinturões de categorias diferentes no UFC. Contudo, 'El Matador', invicto no MMA, garante ser capaz de 'quebrar o tabu' e fazer história na organização e no esporte.