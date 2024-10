Estreante, Raffael Cerqueira exalta parceria com Malhadinho e revela conselho antes do UFC 308

Ainda invicto no esporte após 11 lutas, Raffael Cerqueira fará sua estreia no maior evento de MMA do mundo neste sábado (26), no card do UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), contra o turco Ibo Aslan. Para driblar a inexperiência e começar sua trajetória na entidade com o pé direito, o meio-pesado (93 kg) baiano contou com uma ajuda de peso na sua preparação: o também atleta do Ultimate Jailton Malhadinho.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Raffael exaltou a parceria com o parceiro de equipe no 'Galpão da Luta' e revelou o conselho dado por Malhadinho antes de sua estreia no UFC. Vale destacar que, apesar de terem a mesma idade, o peso-pesado já soma oito combates disputados na liga presidida por Dana White e, inclusive, já ocupa a 6ª posição no ranking da categoria, enquanto o meio-pesado subirá pela primeira vez no octógono mais famoso do mundo neste sábado.

"A dica dele foi: 'Se divirta! Você vai conhecer algo surreal'. E realmente é algo totalmente surreal. A gente imagina uma coisa, mas chegou aqui e eu me surpreendi, na verdade, com a estrutura que o UFC tem para a gente. É o que ele falou para mim: 'Vai lá, se divirta, aproveite ao máximo'. Essa minha parceria com ele é maravilhosa. É o melhor grappler do peso-pesado hoje e eu tenho a honra de treinar com ele. Então, eu só tenho a agradecer", declarou Cerqueira.