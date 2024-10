Dana White defende escolha de estreante como adversário do campeão Pantoja no UFC

Recentemente, o futuro do peso-mosca (57 kg) do UFC foi definido. Dana White anunciou que o campeão Alexandre Pantoja enfrentará o estreante Kai Asakura no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). Após a luta ser oficializada, uma parcela da comunidade do MMA se mostrou surpresa pelo fato do japonês ser escalado como desafiante ao título da divisão. Mas o cartola defendeu a escolha da liga.

Como Brandon Royval, número um no ranking do peso-mosca, venceu a batalha contra Tatsuro Taira, emplacou o segundo triunfo seguido e tirou a invencibilidade do mesmo, a expectativa era que ele fosse o escolhido do UFC para disputar novamente o título. Mas, horas antes da luta acontecer, Dana oficializou Pantoja vs Asakura. Em seguida, o cartola minimizou a polêmica e elogiou Asakura, que chegou com moral.

O japonês é ex-campeão do peso-galo (61 kg) do Rizin e um dos lutadores asiáticos mais populares. Portanto, Dana frisa que o atleta está mais do que acostumado a protagonizar grandes lutas e preparado para se testar contra os tops da principal organização de MMA do mundo. Sendo assim, White não considera injusto que Kai dispute o cinturão sem realizar ao menos um duelo no UFC.