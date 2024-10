Campeão, Alex Poatan sinaliza que irmã está perto de lutar no UFC

Não foi só Alex Pereira que brilhou ao lutar em outubro, em Utah (EUA). No último dia 11, Aline Pereira, irmã do campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, estreou no Karate Combat e impressionou, precisando de apenas um round para vencer por nocaute. Como a atleta ganhou os holofotes e um certo hype, parte dos fãs começou a imaginar uma possível chegada da mesma no Ultimate. Ciente da repercussão, 'Poatan' abordou o futuro da lutadora nos esportes de combate.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', Alex indicou que sua irmã pode estar perto do UFC. Contudo, apesar da torcida, o campeão dos meio-pesados da companhia deixou claro que sua intenção não é apressar o desenvolvimento de Aline, de 34 anos, no MMA.

Vale pontuar que, até o momento, a atleta venceu uma luta e perdeu duas vezes no MMA - sem contar o triunfo no Karate Combat, que possui regras ligeiramente diferentes. Mas, apesar do cartel irregular da atleta, 'Poatan', que treina com a mesma e acompanha diariamente sua evolução nas artes marciais, se mostrou esperançoso de que se ela continuar se dedicando, competindo com frequência e vencendo, em breve, poderá integrar o UFC e fazer bonito também na octógono.