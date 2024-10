Jon Jones exalta conquista de Francis Ngannou na PFL: "É bom vê-lo brilhar"

Rival em potencial?

Apesar de atuarem em organizações diferentes atualmente, Jon Jones e Francis Ngannou são frequentemente citados como potenciais rivais, seja por fãs ou figuras importantes do mundo das lutas. Entretanto, é pouco provável que o confronto entre os astros do peso-pesado saia do campo da imaginação. Isso porque o UFC, na figura do seu presidente Dana White, rechaça qualquer possibilidade de co-promover um evento com a PFL para que o hipotético duelo aconteça.

What an amazing job Francis did tonight, displayed a complete MMA game. Great kicks, great takedowns. It feels good to see him shine. Wow congratulations Champ, I see you.

- BONY (@JonnyBones) October 20, 2024