Michel Pereira é dominado por Anthony Hernandez e perde no UFC Vegas 99

A luta

O brasileiro começou o combate com tudo. Depois de uma porteira certeira no corpo, que machucou Hernandez, Michel foi para cima e quase obrigou o árbitro Herb Dean a encerrar a disputa. Porém, bem ao seu estilo, o americano se recuperou e passou a pressionar, sem dar espaço para o paraense respirar. O ritmo frenético imposto pelo adversário parece ter desgastado fisicamente Pereira, que caiu de produção na parte final do round.

Logo no início do segundo round, o americano foi advertido pelo árbitro após acertar uma dedada no olho do brasileiro pela segunda vez. Em mais uma tentativa de queda de Hernandez, Michel encaixou uma guilhotina, mas o oponente se defendeu bem e caiu por cima. Visivelmente cansado, o paraense não encontrava respostas para o jogo do incansável Fluffy, que dominou amplamente até o soar do gongo.

Muito cansado, Michel entrou no modo sobrevivência. Sem forças para soltar seu jogo, o brasileiro sofreu durante os cinco minutos com a pressão imposta por Hernandez na luta agarrada e no 'ground and pound'. O monólogo do americano continuou no quarto período. Em uma repetição dos round anteriores, Hernandez manteve o amplo domínio sobre o paraense.

Confira os resultados do UFC Vegas 99:

Anthony Hernandez venceu Michel Pereira por nocaute técnico;

Rob Font venceu Kyler Phillips por decisão unânime dos juízes;

Charles Johnson venceu Su Mudaerji por decisão unânime dos juízes;

Cameron Smotherman venceu Jake Hadley por decisão unânime dos juízes;

Darren Elkins venceu Daniel Pineda por decisão unânime dos juízes;

Asu Almabayev venceu Matheus Nicolau por decisão unânime dos juízes;

Jean Matsumoto venceu Brad Katona por decisão unânime dos juízes;

Joselyne Edwards venceu Tamires Vidal por finalização;

Elise Reed venceu Jessica Penne por decisão unânime dos juízes;

Melissa Martinez venceu Alice Ardelean por decisão unânime dos juízes;

Austen Lane venceu Robelis Despaigne por decisão unânime dos juízes.