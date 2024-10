Michel Pereira lamenta ter perdido vaga em card do UFC na Esfera: "Queria muito ter participado"

Neste sábado (19), no 'Apex', Michel Pereira mede forças contra Anthony Hernandez, na luta principal do UFC Vegas 99. O confronto, porém, havia sido originalmente marcado para ser disputado um mês antes, no dia 14 de setembro - data reservada para o 'Noche UFC'. O badalado show numerado foi sediado na luxuosa estrutura da Esfera, em Las Vegas, com a promessa de Dana White de ser um evento pontual na história da companhia. Dado o contexto, o 'Paraense Voador' lamentou ter perdido a chance de competir em um card único para os esportes de combate.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro indicou que o duelo contra Hernandez não foi postergado por imprevisto de sua parte, já que admitiu ainda não saber o motivo do reagendamento. Ciente da oportunidade que escapou de suas mãos, sobretudo por ser conhecido como um 'showman' no UFC, Michel se queixou de não ter entrado em ação na Esfera, uma das arenas mais tecnológicas do mundo.

"Sim, queria muito (ter feito parte daquele card). O Dana falou que seria o único evento lá na Esfera. Então eu sabia que seria algo único. Queria muito ter participado, mas, não sei por que, eles me tiraram desse card (Noche UFC) e me deram essa luta principal (no Apex). Estou feliz também, Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem a hora certa (para acontecer). Vai ser uma grande luta. Estou pronto para dar um grande show", lamentou Pereira.