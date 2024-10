Jon Jones revela histórico de concussões na carreira e aconselha: "Protejam o cérebro"

Nos esportes de combate, os atletas profissionais estão sujeitos a sofrerem danos significativos durante suas carreiras. E no MMA não é diferente. Nem mesmo Jon Jones, apontado como o maior lutador de todos os tempos da modalidade por boa parte dos fãs, é capaz de driblar os danos acumulados. E prova disso foi a recente declaração do americano. Em uma conversa de bastidores com alguns parceiros de treino, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual detentor do cinturão dos pesos-pesados do UFC revelou que penou com um longo histórico de dores na cabeça oriundas de concussões sofridas nos combates e nos camps de preparação.

O relato, que também serviu como uma espécie de conselho para as pessoas que o cercavam no momento, veio à tona através de um vídeo gravado por um parceiro de treinos e divulgado posteriormente pela página 'Fullsend MMA' nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). No papo franco, Jones admitiu que, sobretudo no início de sua trajetória no MMA profissional, quando era consideravelmente mais jovem, as dores de cabeça eram quase uma regra de sua rotina.

Com o passar do tempo e a experiência adquirida nos tatames e octógonos, o americano passou a se preservar mais e também se atentar ao estado de saúde de companheiros de equipe, que, segundo o próprio, se degradam e perderam habilidades motoras básicas com os anos. Outra grande estrela do MMA que abriu o jogo sobre o assunto recentemente foi Ronda Rousey. Figura mais icônica do MMA feminino e ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC, a judoca admitiu que seu histórico de concussões a forçou a pendurar as luvas de maneira considerada precoce.