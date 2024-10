Alex Poatan minimiza chance de encarar Jake Paul no boxe: "Tenho contrato com o UFC"

Cerca de três meses atrás, Jake Paul desafiou Alex Pereira para um duelo no boxe e o brasileiro, prontamente, aceitou o convite. Apesar do possível embate entre as estrelas ter gerado um certo burburinho nos bastidores do mundo das lutas, as chances do youtuber e do campeão do UFC se enfrentarem no ringue são pequenas, como o próprio 'Poatan' admite.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Alex Poatan praticamente fechou as portas para um potencial confronto contra Jake Paul no boxe. Apesar de admitir que tem interesse em se testar na nobre arte diante do youtuber, o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC ressaltou que, pela natureza exclusiva de seu contrato com o Ultimate, não há possibilidade dele ser liberado pela entidade para competir em outra modalidade.

"Até me interessa (lutar boxe com Jake Paul), mas todo mundo sabe que eu tenho contrato com o UFC. Então, como que faz isso? Ele também está vendo meu nome e como as pessoas estão falando de mim. Acho que ele sabe que é uma coisa muito difícil (de acontecer) e está falando. Talvez se o UFC fosse um evento que deixasse o atleta livre e pudesse lutar em qualquer modalidade, eu não sei se ele estaria falando dessa forma", afirmou Poatan.