Gegard Mousasi processa dupla Bellator/PFL e pede R$ 85 milhões após ser dispensado

Não é só o UFC que está enfrentando uma batalha judicial contra antigos funcionários. De acordo com o site 'MMA Fighting', a dupla Bellator/PFL acaba de ser processada pelo veterano lutador iraniano Gegard Mousasi, ex-campeão peso-médio (84 kg) do Bellator.

Segundo a publicação, que teve acesso aos documentos do processo, Gegard Mousasi e seus advogados protocolaram uma ação judicial de 81 páginas na última quarta-feira (16), citando vários dirigentes das duas organizações, entre eles Donn Davis e Pete Murray, fundador e CEO da PFL, respectivamente, além do matchmaker do Bellator Mike Kogan. O lutador cobra uma indenização de, no mínimo, 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões na cotação atual) por quebra de contrato, entre outras acusações.

Entenda o caso

Um dos principais astros do Bellator, onde conquistou o cinturão dos médios em duas ocasiões, Mousasi possuía um contrato considerado extremamente vantajoso financeiramente com a franquia. Após a compra da organização americana pela PFL, em novembro do ano passado, o veterano acusou os novos patrões de 'colocá-lo na geladeira', como forma de pressioná-lo a rescindir seu vínculo.