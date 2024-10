Dedé Pederneiras critica arbitragem após derrota de José Aldo no UFC: "Prejudicado mais uma vez"

O confronto entre José Aldo e Mario Bautista, disputado no início do mês, no UFC 307, gerou bastante polêmica, sobretudo por conta de seu resultado. Há quem, como TJ Dillashaw, considere o desfecho do duelo justo. Do outro lado, nomes como Dana White e Conor McGregor discordaram da vitória na decisão dividida assinalada a favor do americano. E o grupo que defende a segunda linha de raciocínio ganhou um reforço de peso: Dedé Pederneiras. Treinador do 'Campeão do Povo', o líder da equipe 'Nova União' não mediu palavras e, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, detonou a arbitragem e seus critérios no show numerado sediado em Utah (EUA).

Principal mentor da carreira do brasileiro nas artes marciais mistas, Dedé admitiu que o rendimento de Aldo no duelo foi aquém do esperado pela equipe. Em contrapartida, o treinador do veterano criticou abertamente a figura de Mike Beltran - árbitro responsável por mediar a luta contra Bautista. Na visão de Pederneiras, faltou proatividade do profissional ao longo do combate para separar os atletas após as inúmeras tentativas de 'amarrar a luta' feitas por Mario. De acordo com Dedé, houve, inclusive, uma conversa antes da luta com Beltran para debater exatamente esse tópico.

"O Aldo não rendeu tudo que ele treinou, rendeu abaixo. Não muito, mas abaixo da nossa expectativa. Mas faço o crédito desse rendimento a menos por conta do tipo de luta do adversário e da permissividade do árbitro. Mesmo tendo sido comunicado antes da luta por mim, que na última luta do Aldo, no mesmo lugar, em Utah, o outro atleta não quis lutar e só ficou travando na grade. Perguntei qual seria a posição dele em relação a isso, se um cara ficasse travando na grade sem fazer nada, perguntei o que ele faria. E ele falou para mim que separaria (os atletas). Só que não foi o que aconteceu. Sim (o árbitro é o Mike Beltran). E o Jason Herzog fez a mesma coisa (na luta com o Merab). Mais uma vez o Aldo foi prejudicado por uma má arbitragem. Má não. Péssima arbitragem", desabafou Dedé.