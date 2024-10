Primo de Khabib acusa Merab Dvalishvili de evitar confronto direto no UFC

Desde que se sagrou o mais novo campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate, em meados de setembro, Merab Dvalishvili deixou claro que seu adversário favorito para uma eventual primeira defesa de título seria Deiveson Figueiredo. Entretanto, o brasileiro foi recentemente escalado para enfrentar Petr Yan no UFC China. Desta forma, o caminho ficou 'livre' para Umar Nurmagomedov se consolidar como o próximo desafiante ao cinturão. O primo de Khabib Nurmagomedov, porém, alega que 'The Machine' tem feito de tudo para evitar um confronto direto no octógono mais famoso do mundo.

Em recente entrevista ao canal 'Kevin Iole', o wrestler russo questionou a coragem de Dvalishvili. Vale ressaltar que o atual campeão dos galos já alfinetou Umar ao insinuar que o atleta ganhou um 'empurrão' do UFC até o topo da categoria por conta de seu parentesco com Khabib. Na ocasião, o primo do ex-campeão não deixou barato e retrucou a alfinetada, assim como faz agora, aumentando de vez a rivalidade entre os dois.

"Merab está tentando evitar o meu nome, tentando dizer que eu não mereço (o title shot). Mesmo se o UFC falar para ele lutar contra mim ou contra outra pessoa, acho que ele vai escolher outra pessoa 100 vezes. Ele está jogando. Eles sabem que não vou lutar no Ramadã e estão nos dizendo que vamos lutar em março. Março inteiro é Ramadã. Me parece muito ruim. Parece que ele está tentando me evitar, como se estivesse com medo. Não entendo como o campeão tenta evitar, mas se eles não vão lutar comigo, não quero esperar. Quero lutar agora, depois de dois meses, antes do Ramadã. Quero ser ativo, veremos o que acontece. Talvez janeiro ou dezembro seja uma boa janela para mim", declarou Umar.