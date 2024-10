Pedro Munhoz contesta presença de ex-campeão no ranking dos galos do UFC

Veterano do MMA, Pedro Munhoz se prepara para enfrentar Aiemann Zahabi no dia 2 de novembro, no Canadá, em luta de extrema importância para sua carreira. Com duas derrotas seguidas, o brasileiro, outrora integrante de longa data do top-15 do peso-galo (61 kg), se afastou de vez dele e escancarou seu descontentamento com o sistema de ranqueamento do UFC, ainda mais com a presença de um ex-campeão no pelotão de elite da categoria.

Em entrevista ao site 'MiddleEasy', Pedro contestou o fato de Dominick Cruz ser mantido no top-15 do peso-galo, na 14ª posição. O ex-campeão da categoria competiu pela última vez em 2022, vem de derrota por nocaute e tem aparecido mais fora do octógono, como comentarista, do que sendo lutador. Vale pontuar que diversos atletas deixaram o ranking devido ao longo período de inatividade.

E a insatisfação do brasileiro com a forma com que os rankings do UFC são definidos por parte dos jornalistas especializados é compartilhada. Inclusive, Dana White, presidente da companhia, concorda que há 'erros' no top-15 de certas divisões e indica que, em breve, mudanças devem ocorrer.